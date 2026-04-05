Accident mortel : Une voiture s'encastre sous un camion sur l'axe Touba-Kaffrine

Un tragique accident de la circulation s'est produit ce dimanche sur l'axe Touba-Kaffrine, impliquant un véhicule particulier et un camion en stationnement. Selon les premières informations, la voiture s'est encastrée sous le poids lourd qui était immobilisé sur la chaussée.





Le bilan de cet accident est lourd : trois personnes ont perdu la vie sur le coup et deux autres ont été grièvement blessées. Les victimes ont été extraites de l'amas de ferraille grâce à l'intervention rapide des sapeurs-pompiers, alertés par les riverains.





Les blessés ont été évacués en urgence vers l'hôpital régional de Kaffrine, tandis que les corps sans vie ont été déposés à la morgue du même établissement. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie nationale pour déterminer les circonstances exactes du drame, notamment sur les conditions de signalisation du camion immobilisé.





MS/NDARINFO



