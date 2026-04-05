Connectez-vous
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Accident mortel : Une voiture s'encastre sous un camion sur l'axe Touba-Kaffrine

Dimanche 5 Avril 2026 - 22:12

Accident mortel : Une voiture s'encastre sous un camion sur l'axe Touba-Kaffrine

Un tragique accident de la circulation s'est produit ce dimanche sur l'axe Touba-Kaffrine, impliquant un véhicule particulier et un camion en stationnement. Selon les premières informations, la voiture s'est encastrée sous le poids lourd qui était immobilisé sur la chaussée.
 

Le bilan de cet accident est lourd : trois personnes ont perdu la vie sur le coup et deux autres ont été grièvement blessées. Les victimes ont été extraites de l'amas de ferraille grâce à l'intervention rapide des sapeurs-pompiers, alertés par les riverains.
 

Les blessés ont été évacués en urgence vers l'hôpital régional de Kaffrine, tandis que les corps sans vie ont été déposés à la morgue du même établissement. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie nationale pour déterminer les circonstances exactes du drame, notamment sur les conditions de signalisation du camion immobilisé.
 

MS/NDARINFO
 


Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.
Ndarinfo.com ©2011 - 2025
Inscription au site
Charte éditoriale de NdarINFO