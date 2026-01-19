Connectez-vous
Accident mortel à Kelle Guèye : quatre morts et quatre blessés graves sur la route Louga-Kébémer

Lundi 19 Janvier 2026

Quatre personnes ont trouvé la mort et quatre autres ont été grièvement blessées dans un accident de la circulation survenu ce lundi vers 20 heures sur la route Louga-Kébémer, selon Seneweb.
 

La collision s'est produite à hauteur du village de Kelle Guèye, situé à quelques encablures de la sortie de Louga. Un taxi jaune noir est entré en collision avec un véhicule de transport en commun de type "War Gaindé", provoquant un drame au bilan particulièrement lourd.
 

Les quatre victimes décédées ont perdu la vie sur le coup, témoignant de la violence de l'impact entre les deux véhicules. Quatre autres occupants ont été extraits des véhicules accidentés avec des blessures graves.


Les sapeurs-pompiers, rapidement dépêchés sur les lieux, ont procédé à l'évacuation de toutes les victimes vers le centre hospitalier régional Amadou Sakhir Mbaye de Louga. Les blessés graves ont été pris en charge par les équipes médicales de l'établissement.
 

La gendarmerie s'est rendue sur place pour les constatations d'usage et a ouvert une enquête afin de déterminer les causes exactes de cet accident mortel. Les enquêteurs devront établir les circonstances précises de cette collision qui endeuille la région de Louga.


Ndarinfo
 


Nouveau commentaire :
