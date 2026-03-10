UCAD : Le COUD évalue les dégâts des affrontements à 555 millions de FCFA

Ndéné Mbodj, le directeur général du Centre des œuvres universitaires de Dakar (COUD), a dressé un bilan financier alarmant suite aux violents affrontements du 9 février dernier à l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD). Le montant global des pertes est estimé à 555 millions de francs CFA.



Ce chiffre inclut une enveloppe de 500 millions de FCFA nécessaire à la réfection des infrastructures saccagées, ainsi qu'un manque à gagner de plus de 50 millions de FCFA dû aux journées de restauration gratuite imposées durant les tensions.





Ces dégradations, qui ont également coûté la vie à l’étudiant Abdoulaye Bâ, mettent en lumière la fragilité d'un campus social en état de saturation extrême. Avec environ 35 000 étudiants pour seulement 5 000 places d'hébergement théoriques, l'UCAD fait face à une surpopulation chronique. Pour gérer cette crise, le COUD a instauré un système de codification par lit partagé, tout en sollicitant l'arbitrage du Conseil d’administration pour des réformes structurelles urgentes afin de stabiliser durablement l'environnement universitaire.





MS/NDARINFO



