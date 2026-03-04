Connectez-vous
Saint-Louis : Nouveau plan de circulation sur l'avenue Moustapha Malick Gaye

Mercredi 4 Mars 2026

Le préfet du département de Saint-Louis, Abou Sow, a annoncé la mise en œuvre d'un plan de circulation exceptionnel jusqu'au 28 mars 2026 en raison des travaux de réhabilitation de l'avenue Moustapha Malick Gaye. Cet axe stratégique, situé entre les quartiers Diamaguène et Ndioloffène, est essentiel au trafic de la capitale du Nord et accueille traditionnellement le défilé du 4 avril.

L'autorité préfectorale exhorte l'ensemble des usagers, commerçants et riverains à respecter scrupuleusement les signalisations temporaires ainsi que les consignes des forces de défense et de sécurité mobilisées pour fluidifier le trafic durant cette période de chantier.
 

Les nouvelles dispositions prévoient des itinéraires de déviation spécifiques selon la provenance des véhicules. Les usagers arrivant de l'avenue Macky Sall, de Khor ou de la Corniche doivent désormais emprunter la première rue de Leybar, face au supermarché, pour rejoindre l'avenue Mademba Diouf avant de bifurquer sur l'axe en travaux.


Pour les conducteurs venant de Pikine ou Médina Course, le trajet passe par l'avenue Mademba Diouf et la rue Iyane Sy jusqu'à l'ancienne brigade de gendarmerie. Enfin, ceux sortant de la gare routière de Bango sont invités à transiter par la rue du Chemin de Fer et l'avenue Mame Rawane Ngom pour déboucher sur l'avenue Moustapha Malick Gaye au niveau du dépôt des Grands Moulins.
 

CGD/AMD/BK/NDARINFO
 


