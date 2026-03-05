Nomination : Papa Mada Ndour remercie Diomaye et Sonko

« Alkhamdoulilah ala koulihal ». C’est par ces mots de gratitude que Papa Mada Ndour a accueilli sa nomination, ce mercredi en Conseil des ministres, au poste d’ambassadeur et secrétaire exécutif du Secrétariat permanent sénégalo-gambien.



Dans un message publié sur sa page Facebook, le diplomate de carrière a exprimé sa profonde reconnaissance envers le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, pour cette nouvelle marque de confiance qui lui permet de renouer avec ses missions régaliennes de chancelier.





L’ancien chef de cabinet du président a également adressé un remerciement appuyé au Premier ministre Ousmane Sonko, rappelant que l'institution qu'il va désormais diriger est placée sous son autorité.



« Je ne doute pas un instant de son accord et de son appui pour que cette mission me soit confiée », a-t-il souligné. Se fixant pour objectif de faire revivre l’idéal de la « Sénégambie », Papa Mada Ndour a dédié cette promotion aux militants de Pastef et au peuple sénégalais, concluant son message par des vœux de « Ramadan Mubarak ».





MS/NDARINFO



