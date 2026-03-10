Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
NDARINFO.COM NDARINFO.COM
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Recherche avancée
 
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Kaolack : Un gang de cambrioleurs de machines à coudre démantelé par la police

Mardi 10 Mars 2026

Kaolack : Un gang de cambrioleurs de machines à coudre démantelé par la police

Le Commissariat central de Kaolack a démantelé un réseau de vol avec effraction et de recel qui sévissait au Centre commercial de la ville. L'opération a été déclenchée suite à l'interpellation par des vigiles d'un individu suspect transportant deux machines à coudre et une vingtaine de coupons de tissu. Bien qu'il ait initialement tenté de prendre la fuite, l'homme a été rattrapé par les forces de l'ordre avant de passer aux aveux.
 

L'enquête a révélé que le mis en cause est un multirécidiviste impliqué dans une série de cambriolages d'ateliers de couture depuis décembre 2025. Ses déclarations ont permis aux enquêteurs de remonter la filière jusqu'à Touba et Mbacké, où deux receleurs ont été appréhendés.

Si le premier a coopéré en reconnaissant l'achat d'une machine pour 65 000 F CFA, le second a été confondu par la découverte d'une machine volée à son domicile malgré ses dénégations. Les trois individus sont actuellement en garde à vue.
 

MS/NDARINFO
 


Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.