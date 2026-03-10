Kaolack : Un gang de cambrioleurs de machines à coudre démantelé par la police

Le Commissariat central de Kaolack a démantelé un réseau de vol avec effraction et de recel qui sévissait au Centre commercial de la ville. L'opération a été déclenchée suite à l'interpellation par des vigiles d'un individu suspect transportant deux machines à coudre et une vingtaine de coupons de tissu. Bien qu'il ait initialement tenté de prendre la fuite, l'homme a été rattrapé par les forces de l'ordre avant de passer aux aveux.





L'enquête a révélé que le mis en cause est un multirécidiviste impliqué dans une série de cambriolages d'ateliers de couture depuis décembre 2025. Ses déclarations ont permis aux enquêteurs de remonter la filière jusqu'à Touba et Mbacké, où deux receleurs ont été appréhendés.



Si le premier a coopéré en reconnaissant l'achat d'une machine pour 65 000 F CFA, le second a été confondu par la découverte d'une machine volée à son domicile malgré ses dénégations. Les trois individus sont actuellement en garde à vue.





MS/NDARINFO



