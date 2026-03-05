"Personne ne veut se battre pour Israël": les dessous de l'expulsion musclée d'un ancien Marine au Sénat américain

Scène surréaliste ce mercredi 4 mars au Sénat américain : Brian McGinnis, ancien Marine et ex-candidat du Parti vert en Caroline du Nord, a été expulsé manu militari d'une audition devant la commission des forces armées.



Alors qu'il manifestait bruyamment son opposition à l'engagement militaire en Iran, criant que « personne ne veut se battre pour Israël », l'homme a résisté aux policiers du Capitole avant d'être ceinturé et sorti de la salle.



Le sénateur républicain Tim Sheehy, ancien membre des forces spéciales, est lui-même intervenu physiquement pour prêter main-forte aux forces de l'ordre, qualifiant l'individu de « manifestant dérangé » venu chercher la confrontation.





Blessé au bras lors de l'altercation, Brian McGinnis a été arrêté puis transporté à l'hôpital. Quelques heures avant l'incident, il avait publié des messages sur les réseaux sociaux fustigeant l'influence sioniste sur la politique américaine et s'interrogeant sur l'envoi de troupes au danger. Cette expulsion musclée illustre la tension extrême à Washington depuis le déclenchement des hostilités contre Téhéran le 28 février dernier.





MS/NDARINFO





