NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Souveraineté alimentaire : Le Sénégal veut faire du maïs une filière d’excellence

Mardi 10 Mars 2026

Le ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage, Mabouba Diagne, a ouvert ce mardi 10 mars 2026 un atelier national stratégique dédié à la filière maïs.

L'ambition affichée est claire : transformer cette culture en un levier majeur de la souveraineté alimentaire du Sénégal. Face au déficit de production qui contraint le pays à des importations massives chaque année, le gouvernement prône un changement de paradigme radical résumé par la formule : « vendre avant de produire ».


Cette nouvelle approche repose sur la contractualisation entre les organisations paysannes et les industries d'aliments pour bétail, volaille et pisciculture, principales consommatrices de la céréale. Pour faire du maïs une « filière d’excellence », le ministre a insisté sur trois piliers : l'utilisation de semences performantes, une fertilisation adaptée et une mécanisation accrue.

L'objectif final est de structurer les circuits de commercialisation pour garantir l'écoulement de la production locale et réduire durablement la dépendance extérieure.
 

MS/NDARINFO
 


