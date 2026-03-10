Connectez-vous
Criminalité transfrontalière : Un trafiquant abandonne sa moto Jakarta et 23 kg de drogue

Mardi 10 Mars 2026

La Brigade Régionale des Stupéfiants (BRS) de Kaolack a porté un coup significatif au trafic de drogue dans la nuit du lundi 9 mars 2026. Aux environs de 22h15, lors d'une opération de surveillance ciblée sur l'axe non bitumé reliant Thioyène Hamady Mala à Dramé (zone de Dramé Escale), les agents ont intercepté une cargaison de 23 kilogrammes de chanvre indien.

La drogue, conditionnée en 23 blocs répartis dans deux colis, était transportée à bord d'une moto-taxi de type « Jakarta ».
 

Profitant de la pénombre et de la configuration du terrain à l'approche du dispositif de contrôle, le conducteur a abandonné son véhicule ainsi que son téléphone portable pour s'évanouir dans la nature à pied. Cette saisie intervient dans un contexte de renforcement de la lutte contre la criminalité transfrontalière organisée dans la région de Kaolack, zone stratégique de transit.

La motocyclette et le terminal mobile ont été placés sous scellés pour les besoins de l'enquête, tandis que les recherches actives se poursuivent pour identifier et interpeller le fugitif.
 

MS/NDARINFO
 


