NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
NDARINFO.COM NDARINFO.COM
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Jeudi 5 Mars 2026

Accusations contre Ousmane Sonko : Le procureur s'autosaisit contre Me Moussa Diop et C. O. Diagne

Me Moussa Diop et Cheikh Oumar Diagne sont convoqués, ce vendredi 6 mars 2026, à la Sûreté urbaine du commissariat central de Dakar. Cette double procédure judiciaire, confirmée par des sources proches du dossier, fait suite à une autosaisine du procureur de la République près le Tribunal de grande instance hors classe de Dakar.

Ils devront répondre de déclarations controversées tenues récemment sur des plateaux de télévision à l'encontre du Premier ministre Ousmane Sonko.
 

Le professeur Cheikh Oumar Diagne est visé pour avoir accusé le chef du gouvernement d’être le « commanditaire » du décès de l’étudiant Abdoulaye Ba, survenu à l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD), renseigne Seneweb.

De son côté, l’avocat Me Moussa Diop est convoqué pour avoir affirmé que le Premier ministre entretenait des relations amicales avec des homosexuels. Placée sous le commandement du commissaire divisionnaire Mamadou Tendeng, l'enquête devra déterminer le fondement de ces accusations graves, alors que les deux mis en cause jouent leur liberté lors de cette audition.


MS
 


