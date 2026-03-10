Guerre en Iran : Le Pentagone annonce 140 soldats américains blessés

Le Pentagone a rendu public, ce mardi 10 mars 2026, un premier bilan consolidé des pertes humaines au sein des forces américaines dans le cadre du conflit avec l'Iran. Selon le porte-parole Sean Parnell, environ 140 soldats américains ont été blessés depuis le début des hostilités. Si la grande majorité des blessures sont considérées comme mineures — permettant déjà à 108 militaires de reprendre leur service —, la situation reste critique pour huit soldats actuellement classés comme « grièvement blessés ».





Ce bilan global intègre les conséquences des frappes de roquettes et les attaques de drones de représailles menées par Téhéran à travers la région. Ces offensives iraniennes ont été particulièrement meurtrières hors du théâtre principal, coûtant la vie à sept soldats américains stationnés sur des bases au Koweït et en Arabie saoudite.



Ces chiffres officiels offrent un aperçu de l'intensité technologique et asymétrique de cette guerre, où l'usage massif de drones modifie profondément la nature des traumatismes subis par les troupes au sol.





MS/NDARINFO



