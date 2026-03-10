Sénégal : 30 nouvelles zones d’incubation pour booster les PME d'ici 5 ans

Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Serigne Guèye Diop, a annoncé ce mardi 10 mars 2026 la création prochaine de 30 nouvelles zones d’incubation à travers le Sénégal. Cette initiative majeure s'inscrit dans le cadre du lancement de « Impact PME », le plan de transformation de l’ADEPME. L'objectif est de rompre l'isolement des entrepreneurs en installant des structures d'encadrement, de formation et d'hébergement au cœur des bassins d'activités économiques du pays.





Pour soutenir cette ambition quinquennale, le gouvernement prévoit de doubler le budget de l’ADEPME dès l'année prochaine. Cette augmentation budgétaire vise à mobiliser les 1 000 milliards de francs CFA nécessaires au financement du secteur, tout en stimulant l'engagement des banques envers les PME locales.



Le plan mise également sur le rayonnement international avec le label « Made in Sénégal » et le programme « Invest in Sénégal », destiné à attirer les capitaux de la diaspora et des investisseurs étrangers vers la nouvelle politique industrielle nationale.





MS/NDARINFO



