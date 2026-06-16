Effondrement à Pikine : Baye Khaly Niang dénonce le non-respect des normes de construction

L'effondrement meurtrier de l'immeuble de Pikine, qui a fait cinq morts, met en lumière des manquements graves aux normes de construction dans le quartier. Baye Khaly Niang, président de l'association Cadre de Vie Pikine, tire la sonnette d'alarme.





« Nombreuses sont les concessions qui n'ont pas de permis de construction et qui se permettent de construire en hauteur », a-t-il dénoncé, précisant que ce drame « n'est que la partie émergée de l'iceberg ». Il a signalé que des affaissements de balcons sont régulièrement constatés dans le quartier, faisant peser un risque permanent sur les habitants.





Le responsable associatif a indiqué que son association a élaboré un mémorandum portant sur l'urbanisme, l'assainissement, l'éclairage public et l'insécurité, qu'il qualifie de « dangers silencieux du quartier », et qui sera soumis aux autorités compétentes.





Baye Khaly Niang a également profité de l'occasion pour alerter sur les travaux d'assainissement non achevés à Pikine, qui risquent d'engendrer des conséquences fâcheuses lors de l'hivernage qui s'annonce.





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