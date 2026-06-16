France-Sénégal et Argentine-Algérie : Les grandes affiches du jour au Mondial

Quatre rencontres de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 se disputent ce mardi 16 juin 2026, avec en point d'orgue le face-à-face historique et très attendu entre la France et le Sénégal à 19h00.





Le programme officiel des confrontations de cette journée, s'ouvrira par le choc entre les Bleus et les Lions de la Téranga à 19h00. La soirée se poursuivra à 22h00 avec l'opposition entre l'Irak et la Norvège.





Dans la nuit, les amateurs de football assisteront à une autre affiche majeure opposant l'Argentine à l'Algérie à 01h00 du matin, avant que le duel entre l'Autriche et la Jordanie ne vienne clôturer la session à 04h00.





MS/NI



