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Immeuble effondré à Saint-Louis : Mouhamadou Makhtar Cissé attendu à Pikine

Mardi 16 Juin 2026

Immeuble effondré à Saint-Louis : Mouhamadou Makhtar Cissé attendu à Pikine

Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Makhtar Cissé, effectue ce mardi une visite officielle dans le quartier de Pikine à Saint-Louis, directement sur le site de l’effondrement mortel de l’immeuble R+2.

 

Selon une note officielle du gouverneur de la région de Saint-Louis, Al Hassan Sall, le ministre est attendu sur les lieux du drame à partir de 10h30.


Pour rappel, ce bâtiment à usage d’habitation s’est brutalement affaissé dans la nuit de dimanche à lundi, provoquant un bilan global de huit victimes, dont quatre morts et quatre blessés.
 

MS/NI

 



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