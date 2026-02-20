Connectez-vous
Affaire D. Sow à Kahone : L'enquête s'oriente vers la piste d'un crime rituel

Vendredi 20 Février 2026

Lamine Sall, un homme de 30 ans, est passé aux aveux après la décapitation de la petite D. Sow à Kahone.

Devant les enquêteurs, le mis en cause, qui n'était sous l'emprise d'aucune drogue au moment des faits, a livré des explications qualifiées de « surréalistes », selon Libération.

Il prétend avoir agi par déprime car la fillette portait le même prénom que son ex-copine qui l'aurait trahi.

L'enquête s'oriente désormais vers la piste d'un crime rituel en raison de plusieurs éléments troublants, notamment la séparation du corps et de la tête ainsi qu'une tentative de retrait du cœur de la victime.

Aucun abus sexuel n'a été constaté, mais les boucles d'oreilles et les habits de la fillette ont été arrachés. Pour se dédouaner, Lamine Sall s'en est pris à son propre père, l'accusant de ne pas l'avoir « bien éduqué ».

MS/NDARINFO
 


