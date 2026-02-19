"Journée noire" à l'UGB : Les étudiants de Saint-Louis marchent pour réclamer justice

Coordination des Étudiants de Saint-Louis (CESL) a investi les rues de la vieille ville ce jeudi 19 février 2026 pour une marche pacifique mémorielle.





Décrétée « journée noire » à l’Université Gaston Berger (UGB), cette mobilisation visait à honorer la mémoire d’Alpha Yoro Tounkara et Prospère Cléodor Senghor, tout en dénonçant les maux qui gangrènent l’enseignement supérieur. Entre recueillement et colère, les étudiants ont fustigé l’impunité entourant les décès de leurs camarades et la précarité de leurs conditions de vie, marquée par les fermetures répétées des restaurants universitaires.





Amadou Ba, président de séance de la CESL, a vigoureusement rappelé que les campus ne doivent être « ni des cimetières ni des champs de bataille ». Tout en évoquant le procès de Mouhamadou Fallou Sène annoncé pour juin 2026, la coordination a exprimé ses doutes face à ce qu'elle qualifie de procédures dilatoires.





Réclamant justice pour toutes les victimes, de Balla Gaye à Abdoulaye Ba, les manifestants ont interpellé l’État et l’Assemblée nationale pour une clarification définitive de ces dossiers judiciaires, affirmant que leur détermination restera intacte tant que la lumière ne sera pas faite.





MS/NDARINFO



