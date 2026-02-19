Naufrage de Djinack Bara : Les aveux glaçants de l'organisateur principal interpellé par la DNLT

La Division Nationale de Lutte contre le Trafic de migrants (DNLT) a réussi un coup de filet majeur dans l'enquête sur le naufrage survenu le 1er janvier 2026 à Djinack Bara.



Le cerveau présumé de cette opération clandestine, responsable de la mort d’une vingtaine de personnes et de la disparition de plus d’une centaine d'autres, a été interpellé.



Lors de son face-à-face avec les enquêteurs, le suspect est passé aux aveux, détaillant un réseau criminel transfrontalier bien huilé : il s'occupait du recrutement au Sénégal et du convoyage vers la Gambie, tandis que des complices étrangers basés dans un pays limitrophe finançaient la logistique (pirogue, moteurs et vivres).





Ce drame, qui avait plongé le pays dans l'émoi au matin du nouvel an, impliquait une embarcation transportant plus de 250 candidats à l'exil partis de Djinack Kajata. Le suspect, qui percevait une commission sur chaque "contrat" de recrutement, a été placé en garde à vue en attendant d'être déféré au parquet.



Pendant ce temps, la DNLT intensifie ses recherches pour mettre la main sur les complices en fuite, confirmant la traque sans relâche des réseaux de passeurs qui exploitent la détresse des jeunes Sénégalais.





MS/NDARINFO



