Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Arnaques aux prêts mobiles : Comment Interpol a démantelé un réseau criminel dans 16 pays

Jeudi 19 Février 2026

Arnaques aux prêts mobiles : Comment Interpol a démantelé un réseau criminel dans 16 pays

Une vaste opération internationale dénommée « Carte rouge 2.0 », menée conjointement par Interpol et seize pays africains dont le Sénégal, a porté un coup d'arrêt majeur aux réseaux d'escroquerie en ligne. Entre le 8 décembre 2025 et le 30 janvier 2026, cette offensive coordonnée a abouti à l’arrestation de 651 suspects et à la récupération de plus de 4,3 millions de dollars américains.

L'opération ciblait spécifiquement les infrastructures responsables d’arnaques aux placements à haut rendement, de fraudes aux transferts d’argent mobile et d’applications de prêts frauduleuses qui ont causé plus de 45 millions de dollars de pertes globales.
 

Les investigations ont permis d'identifier 1 247 victimes, principalement sur le continent africain, attirées par des promesses de prêts rapides sans garantie avant d'être soumises à des pratiques de recouvrement abusives. Le bilan technique est tout aussi impressionnant : 2 341 appareils ont été saisis et 1 442 infrastructures malveillantes (adresses IP, domaines et serveurs) ont été neutralisées.

Neal Jetton, responsable de la Direction de la cybercriminalité d’Interpol, a souligné les dommages dévastateurs infligés par ces réseaux organisés, tout en réitérant l'importance de la collaboration policière internationale pour protéger les populations vulnérables.
 

MS/NDARINFO
 


Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.
Articles les plus lus

Projet Nouvelle Ville de Thiès : L'État reprend 2,5 millions de m² à Mbour 4

16/02/2026

Ramadan 2026 : L'Arabie Saoudite confirme le début du jeûne ce mercredi 18 février

17/02/2026

Ramadan 2026 : La CMS annonce avoir aperçu la lune à Louga ce mardi

17/02/2026

Crise à la RTS : Pape Alé Niang dépose une plainte contre plusieurs agents et responsables

18/02/2026

Santé de Ndèye Khady Ndiaye : L'ex-patronne de Sweet Beauté admise en soins intensifs

19/02/2026

Université de Dakar : les syndicats alertent sur les risques de la suspension des amicales

13/02/2026

"Le combat continue" : La réaction de Bassirou Kébé après son limogeage de la SN HLM

19/02/2026
SERVICES
24 HEURES

Arnaques aux prêts mobiles : Comment Interpol a démantelé un réseau criminel dans 16 pays

19/02/2026

"Au Panthéon des marins" : L'ultime hommage de Saint-Louis aux trois soldats disparus à l'embouchure

19/02/2026

Sécurité routière : Deux morts et plusieurs blessés graves dans une collision vers Thiès

19/02/2026

18 Sénégalais détenus au Maroc : réquisitions de deux ans de prison pour "hooliganisme"

19/02/2026

15 maisons et 115 cases brûlées : Le bilan impressionnant du feu à Koungheul ce mercredi

19/02/2026

Starlink au Sénégal : Sonatel et les opérateurs dénoncent une concurrence déloyale et un manque d'équité

19/02/2026