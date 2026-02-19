Arnaques aux prêts mobiles : Comment Interpol a démantelé un réseau criminel dans 16 pays

Une vaste opération internationale dénommée « Carte rouge 2.0 », menée conjointement par Interpol et seize pays africains dont le Sénégal, a porté un coup d'arrêt majeur aux réseaux d'escroquerie en ligne. Entre le 8 décembre 2025 et le 30 janvier 2026, cette offensive coordonnée a abouti à l’arrestation de 651 suspects et à la récupération de plus de 4,3 millions de dollars américains.



L'opération ciblait spécifiquement les infrastructures responsables d’arnaques aux placements à haut rendement, de fraudes aux transferts d’argent mobile et d’applications de prêts frauduleuses qui ont causé plus de 45 millions de dollars de pertes globales.





Les investigations ont permis d'identifier 1 247 victimes, principalement sur le continent africain, attirées par des promesses de prêts rapides sans garantie avant d'être soumises à des pratiques de recouvrement abusives. Le bilan technique est tout aussi impressionnant : 2 341 appareils ont été saisis et 1 442 infrastructures malveillantes (adresses IP, domaines et serveurs) ont été neutralisées.



Neal Jetton, responsable de la Direction de la cybercriminalité d’Interpol, a souligné les dommages dévastateurs infligés par ces réseaux organisés, tout en réitérant l'importance de la collaboration policière internationale pour protéger les populations vulnérables.





MS/NDARINFO



