Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

"Au Panthéon des marins" : L'ultime hommage de Saint-Louis aux trois soldats disparus à l'embouchure

Jeudi 19 Février 2026

"Au Panthéon des marins" : L'ultime hommage de Saint-Louis aux trois soldats disparus à l'embouchure
La Base navale Nord de Saint-Louis a vibré, ce jeudi 19 février 2026, au rythme d’une cérémonie d’hommage empreinte de douleur et de solennité pour saluer la mémoire des trois marins disparus en mer. En présence du gouverneur de région, Al Hassan Sall, de la hiérarchie militaire et des familles éplorées, le Sénégal a rendu un dernier honneur aux matelots de première classe Aly Sow, Abdoulaye Seck et Narcisse Kouboun.

Ces derniers avaient péri le 12 février dernier lors du chavirement de leur vedette à l’embouchure du fleuve Sénégal, provoqué par une forte houle alors qu’ils effectuaient une mission de liaison.


Le capitaine de vaisseau Ahmedine Fall, commandant la base, a prononcé une oraison funèbre poignante, louant la rigueur, la loyauté et le sens élevé du devoir de ces jeunes soldats. Affectés à Saint-Louis dès la fin de leur instruction, ils ont participé à de nombreuses missions de défense nationale avant cette ultime sortie tragique.


« Leurs noms seront à jamais inscrits au Panthéon des marins », a déclaré l'officier supérieur, soulignant que leur sacrifice resterait une référence pour les générations futures. Après des jours de recherches intenses menées par la Marine nationale, les corps ont finalement été retrouvés, permettant ainsi à la nation et aux familles de faire leur deuil.

MS/APS
 

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.
Articles les plus lus

Projet Nouvelle Ville de Thiès : L'État reprend 2,5 millions de m² à Mbour 4

16/02/2026

Ramadan 2026 : L'Arabie Saoudite confirme le début du jeûne ce mercredi 18 février

17/02/2026

Ramadan 2026 : La CMS annonce avoir aperçu la lune à Louga ce mardi

17/02/2026

Crise à la RTS : Pape Alé Niang dépose une plainte contre plusieurs agents et responsables

18/02/2026

Santé de Ndèye Khady Ndiaye : L'ex-patronne de Sweet Beauté admise en soins intensifs

19/02/2026

Université de Dakar : les syndicats alertent sur les risques de la suspension des amicales

13/02/2026

"Le combat continue" : La réaction de Bassirou Kébé après son limogeage de la SN HLM

19/02/2026
SERVICES
24 HEURES

Arnaques aux prêts mobiles : Comment Interpol a démantelé un réseau criminel dans 16 pays

19/02/2026

"Au Panthéon des marins" : L'ultime hommage de Saint-Louis aux trois soldats disparus à l'embouchure

19/02/2026

Sécurité routière : Deux morts et plusieurs blessés graves dans une collision vers Thiès

19/02/2026

18 Sénégalais détenus au Maroc : réquisitions de deux ans de prison pour "hooliganisme"

19/02/2026

15 maisons et 115 cases brûlées : Le bilan impressionnant du feu à Koungheul ce mercredi

19/02/2026

Starlink au Sénégal : Sonatel et les opérateurs dénoncent une concurrence déloyale et un manque d'équité

19/02/2026