"Au Panthéon des marins" : L'ultime hommage de Saint-Louis aux trois soldats disparus à l'embouchure

La Base navale Nord de Saint-Louis a vibré, ce jeudi 19 février 2026, au rythme d’une cérémonie d’hommage empreinte de douleur et de solennité pour saluer la mémoire des trois marins disparus en mer. En présence du gouverneur de région, Al Hassan Sall, de la hiérarchie militaire et des familles éplorées, le Sénégal a rendu un dernier honneur aux matelots de première classe Aly Sow, Abdoulaye Seck et Narcisse Kouboun.



Ces derniers avaient péri le 12 février dernier lors du chavirement de leur vedette à l’embouchure du fleuve Sénégal, provoqué par une forte houle alors qu’ils effectuaient une mission de liaison.





Le capitaine de vaisseau Ahmedine Fall, commandant la base, a prononcé une oraison funèbre poignante, louant la rigueur, la loyauté et le sens élevé du devoir de ces jeunes soldats. Affectés à Saint-Louis dès la fin de leur instruction, ils ont participé à de nombreuses missions de défense nationale avant cette ultime sortie tragique.





« Leurs noms seront à jamais inscrits au Panthéon des marins », a déclaré l'officier supérieur, soulignant que leur sacrifice resterait une référence pour les générations futures. Après des jours de recherches intenses menées par la Marine nationale, les corps ont finalement été retrouvés, permettant ainsi à la nation et aux familles de faire leur deuil.



MS/APS

