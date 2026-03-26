Affaire ONAS : Pourquoi l’ancien DG Cheikh Dieng se retrouve à nouveau devant le juge

L’affaire de l’Office National de l’Assainissement du Sénégal (ONAS) connaît un nouveau coup de théâtre devant les tribunaux dakarois. L'ancien Directeur général, Dr Cheikh Dieng, fait face à une double procédure judiciaire correctionnelle (notamment pour diffamation et diffusion de fausses nouvelles) qui l'oppose au Ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, ainsi qu'à des entreprises privées du secteur (VICAS et Delta).





Pour rappel, ce dossier ultra-médiatisé au Sénégal découle du limogeage du Dr Cheikh Dieng en juillet 2024, suivi d'un grand déballage public de l'ancien DG. Ce dernier accuse sa tutelle ministérielle de l'époque d'avoir favorisé des pratiques nébuleuses et des lobbies dans la passation des marchés publics de curage des canaux et de gestion des inondations.



De leur côté, les entreprises plaignantes réclament réparation financière, estimant que leurs réputations ont été injustement traînées dans la boue. Les audiences successives visent à démêler le vrai du faux entre accusations de surfacturation, dénonciations de gré à gré et défense de la transparence publique.





MS/NDARINFO



