NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord

Charlatanisme numérique et emprise : la DSC démantèle un réseau d'escroquerie au « rawane »

Mardi 19 Mai 2026 - 13:34

Charlatanisme numérique et emprise : la DSC démantèle un réseau d'escroquerie au « rawane »

La Division spéciale de lutte contre la cybercriminalité (DSC) a déféré au parquet deux individus pour des faits d'escroquerie, de charlatanisme numérique et de blanchiment de capitaux. L’affaire a débuté courant 2025 au commissariat de Jaxaay, où le suspect principal a abordé la victime en se faisant passer pour un guide spirituel. Prétextant une intervention mystique pour faire prospérer son activité d'élevage, le faux marabout lui a imposé une séance de « listikhar » (consultation) avant de lui remettre un liquide prétendument bénit.
 

Soumission psychologique, vente du cheptel et blanchiment dans l'immobilier

 

Après avoir consommé le breuvage, la victime est tombée dans un état de soumission psychologique totale, obéissant aveuglément aux injonctions financières des escrocs qui prétextaient des offrandes exigées par des djinns (rawanes). Au total, un montant de 8 500 000 francs CFA a été extorqué, dont 6 500 000 francs CFA via la plateforme Orange Money et 2 000 000 francs CFA en espèces. Pour réunir ces fonds, la victime a vendu en catimini 9 bœufs du cheptel familial au niveau du foirail de Kounoune.

Constatant la disparition des bêtes et des mouvements financiers suspects, le père de la victime a découvert la supercherie en avril 2026 et a déposé une plainte officielle. Appréhendés par les enquêteurs de la DSC, les suspects sont passés aux aveux. Le cerveau du réseau a reconnu avoir investi l'intégralité des fonds extorqués dans la construction de sa résidence personnelle en milieu rural. L'examen des relevés de comptes des mis en cause ayant mis en évidence d'autres flux financiers douteux, la DSC poursuit ses investigations techniques pour identifier d'éventuelles autres victimes, tandis que la Police nationale a réitéré son appel à la vigilance face aux promesses d'enrichissement rapide.
 

MS/NDARINFO
 



Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.
Les plus lus

Dakar : le Gouverneur Ousmane Kane ordonne l’évacuation immédiate des autoponts

15/05/2026

Africa NextGen Economist Prize : le Sénégalais Abdoulaye Ndiaye sacré meilleur jeune économiste d’Afrique à Kigali

16/05/2026

Ousmane Sonko convoque son état-major à la Cité Keur Gorgui, ce soir

15/05/2026

Forces spéciales marines : Le Sénégal sacré champion des « Flintlympics » 2026

13/05/2026

Deuil aux lieux saints : la Direction générale du Pèlerinage annonce le décès d'un deuxième Sénégalais

18/05/2026

Date de célébration de la Tabaski 2026 : la CONACOC a tranché

17/05/2026

Congrès du 6 juin : le plan secret d'Ousmane Sonko pour restructurer le parti.

16/05/2026
NDARINFO +
24 HEURES

Certification de l'OMS : le Sénégal officialise l'élimination du trachome comme problème de santé publique

19/05/2026

Éliminatoires de la CAN 2027 : le Sénégal hérite du Groupe J avec le Mozambique, le Soudan et l'Éthiopie

19/05/2026

Charlatanisme numérique et emprise : la DSC démantèle un réseau d'escroquerie au « rawane »

19/05/2026

Oncologie au Sénégal : l’Hôpital Dalal Jamm réalise sa première pose de PICC Line pour la chimiothérapie

19/05/2026

Rapport de la Cour des comptes : 15,3 milliards de FCFA sous loupe dans l'affaire Intermaq Sénégal SA

19/05/2026

Affaire ONAS : le déballage de documents de Cheikh Dieng face au tribunal ce mardi.

19/05/2026