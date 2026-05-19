Charlatanisme numérique et emprise : la DSC démantèle un réseau d'escroquerie au « rawane »

La Division spéciale de lutte contre la cybercriminalité (DSC) a déféré au parquet deux individus pour des faits d'escroquerie, de charlatanisme numérique et de blanchiment de capitaux. L’affaire a débuté courant 2025 au commissariat de Jaxaay, où le suspect principal a abordé la victime en se faisant passer pour un guide spirituel. Prétextant une intervention mystique pour faire prospérer son activité d'élevage, le faux marabout lui a imposé une séance de « listikhar » (consultation) avant de lui remettre un liquide prétendument bénit.





Soumission psychologique, vente du cheptel et blanchiment dans l'immobilier

Après avoir consommé le breuvage, la victime est tombée dans un état de soumission psychologique totale, obéissant aveuglément aux injonctions financières des escrocs qui prétextaient des offrandes exigées par des djinns (rawanes). Au total, un montant de 8 500 000 francs CFA a été extorqué, dont 6 500 000 francs CFA via la plateforme Orange Money et 2 000 000 francs CFA en espèces. Pour réunir ces fonds, la victime a vendu en catimini 9 bœufs du cheptel familial au niveau du foirail de Kounoune.



Constatant la disparition des bêtes et des mouvements financiers suspects, le père de la victime a découvert la supercherie en avril 2026 et a déposé une plainte officielle. Appréhendés par les enquêteurs de la DSC, les suspects sont passés aux aveux. Le cerveau du réseau a reconnu avoir investi l'intégralité des fonds extorqués dans la construction de sa résidence personnelle en milieu rural. L'examen des relevés de comptes des mis en cause ayant mis en évidence d'autres flux financiers douteux, la DSC poursuit ses investigations techniques pour identifier d'éventuelles autres victimes, tandis que la Police nationale a réitéré son appel à la vigilance face aux promesses d'enrichissement rapide.





MS/NDARINFO



