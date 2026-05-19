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Certification de l'OMS : le Sénégal officialise l'élimination du trachome comme problème de santé publique

Mardi 19 Mai 2026 - 13:48

Certification de l'OMS : le Sénégal officialise l'élimination du trachome comme problème de santé publique

Le Directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a remis officiellement, ce mardi 19 mai 2026, la certification d'élimination du trachome au ministre de la Santé et de l’Hygiène publique du Sénégal, le Dr Ibrahima Sy. La cérémonie protocolaire s'est tenue à Genève en marge des travaux de la 79ème Assemblée mondiale de la Santé. Cette distinction institutionnelle vient couronner plusieurs décennies de politiques publiques sanitaires axées sur des campagnes de sensibilisation, des programmes de dépistage de masse, la prise en charge chirurgicale et une forte mobilisation communautaire à l'échelle nationale.
 

Les étapes de la validation et le positionnement sanitaire du pays

 

Le processus d'évaluation et de contrôle épidémiologique mené par les équipes d'experts internationaux avait débouché sur une première validation technique par l’OMS le 15 juillet 2025. Avec la réception de ce document de certification, le Sénégal intègre de manière officielle le cercle restreint des 25 pays au monde, dont seulement 9 sur le continent africain, à avoir éradiqué cette maladie oculaire infectieuse en tant que menace de santé publique.

Les autorités sanitaires soulignent que cette performance structurelle valide la robustesse du système de surveillance épidémiologique national ainsi que l'efficacité des partenariats techniques et financiers conclus avec les organisations internationales. Le ministère de la Santé a formulé des directives pour maintenir une veille active afin d'éviter toute réurgence de l'affection dans les anciennes zones d'endémie.

MS/NDARINFO
 



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