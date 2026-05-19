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Rapport de la Cour des comptes : 15,3 milliards de FCFA sous loupe dans l'affaire Intermaq Sénégal SA

Mardi 19 Mai 2026 - 11:17

Rapport de la Cour des comptes : 15,3 milliards de FCFA sous loupe dans l'affaire Intermaq Sénégal SA

Le rapport définitif de la Cour des comptes sur la gestion de la société Intermaq Sénégal SA a révélé des anomalies financières majeures portant sur un montant global estimé à plus de 15,3 milliards de francs CFA.

Selon les constatations de la juridiction financière, l'ensemble de ces mouvements de capitaux a été initié par Saïdou Amadou Kane, administrateur général de la structure et gestionnaire du sous-compte bancaire concerné. Les magistrats financiers pointent une série de flux de fonds jugés inhabituels et des transferts massifs vers des comptes privés et familiaux.
 

Mises à disposition, virements familiaux et le témoignage de Ferdinand Coly

 

Auditionné par la Cour en sa qualité d'ex-coordonnateur général d'Intermaq Sénégal SA, l’ancien international de football Ferdinand Alexandre Coly a précisé la trajectoire d'une partie des fonds. Il a déclaré que 7,2 milliards de francs CFA, perçus via trois mises à disposition, avaient été intégralement remis en mains propres à Saïdou Amadou Kane, en présence du chauffeur de ce dernier, Mamadou Ousmane Tall, tout en affirmant ignorer la destination finale de ces liquidités. Parallèlement, les investigations de la Cour établissent que l’administrateur général a bénéficié de deux virements d'un montant combiné de 7,2 milliards de francs CFA sur son compte personnel ouvert à la FBN Bank Sénégal.

L’analyse approfondie des relevés bancaires fait ressortir plusieurs transactions suspectes : un transfert de 1,3 milliard de francs CFA vers le compte de son épouse, deux virements de 500 millions de francs CFA chacun au profit de ses enfants mineurs, un rapatriement de 2,86 milliards de francs CFA vers un autre compte à son nom, ainsi que 567 millions de francs CFA versés à son chauffeur entre juillet et septembre 2022.

Concernant ce dernier, Mamadou Ousmane Tall, la Cour des comptes évalue le cumul des fonds encaissés à 1,523 milliard de francs CFA, provenant du sous-compte de l'entreprise et des comptes personnels de l'administrateur. Ce dossier relance la controverse sur les mécanismes de contrôle et la traçabilité des deniers publics confiés à des opérateurs privés.
 

MS/NDARINFO
 



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