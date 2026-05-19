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Oncologie au Sénégal : l’Hôpital Dalal Jamm réalise sa première pose de PICC Line pour la chimiothérapie

Mardi 19 Mai 2026 - 11:28

Oncologie au Sénégal : l’Hôpital Dalal Jamm réalise sa première pose de PICC Line pour la chimiothérapie

Le Centre hospitalier national Dalal Jamm de Guédiawaye a franchi un cap médical dans la prise en charge des affections oncologiques. L’équipe d’anesthésie du bloc opératoire de l'établissement a réalisé avec succès la première pose d’un cathéter central inséré par voie périphérique, communément appelé PICC Line (Peripherally Inserted Central Catheter). Ce dispositif est spécifiquement configuré pour sécuriser et optimiser l’administration des protocoles de chimiothérapie chez les patients atteints de cancer.
 

Optimisation des soins, réduction des risques et standards de traitement

 

Le déploiement technique de la PICC Line constitue une alternative aux voies veineuses périphériques traditionnelles et aux chambres implantables classiques. Permettant un accès veineux stable et prolongé, ce dispositif facilite l’injection directe des agents antinéoplasiques dans un vaisseau à gros débit, améliorant significativement le confort thérapeutique et la sécurité du malade. Selon la direction médicale de l'établissement, l'intégration de cette méthodologie clinique permet de réduire de manière drastique les risques de phlébite, de nécrose tissulaire par extravasation et les complications traumatiques liées aux perfusions et ponctions répétées. Cette première médicale s'inscrit dans la stratégie de modernisation des plateaux techniques hospitaliers sénégalais visant à aligner les soins spécialisés d'oncologie sur les standards internationaux.
 

MS/NDARINFO

 



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