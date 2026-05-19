Attribution dérogatoire de licences : la CONAPED fustige le dégel partiel de la pêche démersale côtière

La Coalition nationale pour une pêche durable (CONAPED) est montée au créneau pour contester publiquement la décision du ministère des Pêches et de l’Économie maritime d’octroyer, à titre exceptionnel, un accès à la pêche démersale côtière à cinq navires industriels. L'organisation dénonce l'arrêté ministériel n°30.04.2026*009965, y voyant une violation caractérisée du gel réglementaire de ces licences en vigueur depuis 2006, ainsi qu'une menace directe sur les dynamiques de restauration des ressources halieutiques du pays.





Alertes scientifiques, déséquilibre de gouvernance et risques écologiques

La coalition reproche à l'autorité de tutelle une exploitation sélective des données du Centre de recherches océanographiques de Dakar-Thiaroye (CRODT), lequel estime le potentiel exploitable à 2 921 tonnes tout en alertant sur la cohabitation de ces stocks avec des espèces déjà en état de surexploitation avancée. Selon la CONAPED, l’usage de chaluts de fond par ces navires va aggraver la situation d'espèces critiques — telles que le thiof, le poulpe et les crevettes côtières — en raison de captures accessoires non sélectives, bafouant le principe de précaution et les engagements de la Charte pour une pêche durable.





Sur le plan de la gouvernance, l'organisation remet en cause la légitimité des délibérations en pointant le déséquilibre de la Commission consultative d'attribution des licences (CCALP), où seuls trois représentants des professionnels siégeaient face à neuf représentants de l'administration. Déplorant l'absence de quotas individuels et de mécanismes de fermeture automatique des pêcheries, la CONAPED démonte l'argument de la sécurité alimentaire en rappelant que la consommation nationale repose historiquement sur les petits pélagiques.



Enfin, réitérant ses inquiétudes face aux armements sous pavillon sénégalais soupçonnés d'être contrôlés par des capitaux étrangers, la coalition exige un audit transparent du pavillon national, le maintien strict du gel des licences et l'ouverture d'une concertation nationale.





MS/NDARINFO



