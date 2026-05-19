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Affaire ONAS : le déballage de documents de Cheikh Dieng face au tribunal ce mardi.

Mardi 19 Mai 2026 - 11:02

Affaire ONAS : le déballage de documents de Cheikh Dieng face au tribunal ce mardi.

Le procès en diffamation opposant l'ancien Directeur général de l'Office national de l'Assainissement du Sénégal (ONAS), Dr Cheikh Dieng, aux entreprises Delta et Vicas s'est ouvert devant le tribunal. Pour la défense de l'ex-DG de l'ONAS, l'absence physique du  ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, cache une stratégie de confrontation indirecte, ses avocats qualifiant la procédure de « procès par procuration » initié par des « procurataires » visant à blanchir l'autorité de tutelle des accusations de dysfonctionnements administratifs, selon le Journal les Echos.


Déballage de documents et réclamations financières de plusieurs milliards

 

Lors de sa comparution, Cheikh Dieng a brandi une série de pièces justificatives et de documents officiels pour étayer ses déclarations et réitérer ses accusations directes à l'encontre du ministre Cheikh Tidiane Dièye concernant la gestion des marchés publics d'assainissement. Cette ligne de défense a été vivement contestée par les conseils des sociétés plaignantes, qui estiment que les sorties médiatiques de l'ancien Directeur ont porté un préjudice réputationnel grave à leurs structures. Sur le plan des réparations financières, les prétentions des parties civiles s'avèrent massives : l'entreprise Vicas réclame un montant d'un milliard de francs CFA à Cheikh Dieng, tandis que la société Delta exige une indemnisation à hauteur de cinq milliards de francs CFA pour la réparation des préjudices commerciaux et moraux invoqués.
 

MS/NDARINFO
 



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