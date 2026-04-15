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Affaire Pape Cheikh Diallo : La barre des 68 arrestations franchie à Keur Massar

Mercredi 15 Avril 2026 - 17:03

Affaire Pape Cheikh Diallo : La barre des 68 arrestations franchie à Keur Massar

L'enquête tentaculaire liée à l'affaire Pape Cheikh Diallo et consorts connaît une accélération fulgurante. En exécution d'une délégation judiciaire du Tribunal de Grande Instance de Pikine-Guédiawaye, la Brigade de Recherches (BR) de Keur Massar a procédé, ce mardi, à quatre nouvelles interpellations, portant le bilan total à 68 arrestations.

 

Selon les informations de Seneweb, les suspects appréhendés présentent des profils variés : un enseignant exerçant à Tivaouane-Peulh, un vigile en poste au Point E, un traiteur basé à Ouakam et un acteur culturel interpellé à Guédiawaye.


Tous sont soupçonnés d'avoir entretenu des relations avec Ibrahima Magib Seck, l'un des piliers de ce dossier. Parallèlement, le deuxième adjoint au maire de Ouakam, Chérif Aly Diatta, arrêté lundi, reste en garde à vue. Malgré ses dénégations, les enquêteurs font état d'indices graves et concordants de « liaisons » avec Magib Seck et le chanteur Djibril Dramé. Les cinq derniers mis en cause devraient être présentés au juge d'instruction d'ici la fin de la semaine pour association de malfaiteurs et actes contre nature.

 

MS/NDARINFO

 


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