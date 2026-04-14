Richard-Toll : Une femme arrêtée pour avoir ébouillanté sa co-occupante

Le Commissariat Urbain de Richard-Toll a déféré au parquet, ce mardi, une femme poursuivie pour tentative de meurtre, coups et blessures volontaires et mise en danger de la vie d’autrui.





Les faits se sont déroulés le 10 avril dernier au quartier Thiabakh, au sein du domicile conjugal.







La victime, une ménagère, a été admise aux urgences de l’Établissement Public de Santé (EPS) de Richard-Toll avec des blessures graves.





L'expertise médicale a révélé des brûlures du 2e degré couvrant 15 % de la surface corporelle, notamment au cou, au thorax et au dos, entraînant une incapacité temporaire de travail (ITT) de 21 jours. Selon l'enquête, l'origine de l'altercation serait un différend domestique lié à l'usage d'une bouilloire électrique.





La mise en cause aurait surpris la victime en l'ébouillantant avant qu'une bagarre n'éclate. Lors de son audition, la suspecte a reconnu les faits, tout en invoquant une riposte après une supposée blessure infligée à son nourrisson. Elle est désormais entre les mains du Procureur de la République.





MS





