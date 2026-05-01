Affaire Pape Cheikh Diallo : Un célèbre marabout de lutteurs interpellé à Keur Massar

L'enquête sur l'affaire Pape Cheikh Diallo vient de connaître un nouveau rebondissement majeur avec une interpellation de haut profil en banlieue dakaroise.





Dans le cadre de l'exécution d'une délégation judiciaire émise par le juge d'instruction du premier cabinet près le Tribunal de Grande Instance (TGI) de Pikine-Guédiawaye, la Brigade de Recherches (BR) de la compagnie de gendarmerie de Keur Massar a procédé, ce jeudi, à l'arrestation de Cheikh Babacar Sow.







Un marabout de la banlieue dans le filet des enquêteurs

Le suspect interpellé n'est pas un inconnu dans le milieu sportif. Cheikh Babacar Sow est présenté comme un marabout proche des lutteurs de la banlieue dakaroise, pour lesquels il formulait régulièrement des prières lors de leurs combats de lutte. Cette arrestation marque un palier symbolique dans cette procédure complexe : il s'agit de la 88e interpellation enregistrée par les gendarmes de Keur Massar depuis le début des investigations liées à l'affaire Pape Cheikh Diallo.







Après avis du doyen des juges près le TGI de Pikine-Guédiawaye, le marabout a été placé en garde à vue. Le dossier reste sous la surveillance étroite du procureur Saliou Dicko, qui suit l'évolution des interrogatoires. L'implication présumée du suspect dans cette affaire tentaculaire continue de faire l'objet de vérifications approfondies par les enquêteurs de la BR.







MS/NDARINFO





