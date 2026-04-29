Obsèques du Général Sadio Camara : Le Mali rend un dernier hommage à son ministre de la Défense ce jeudi

Le Mali s'apprête à faire ses adieux à l'une des figures centrales de sa Transition. Les obsèques du ministre de la Défense et des Anciens combattants, le Général de Corps d’Armée Sadio Camara, se dérouleront ce jeudi 30 avril 2026, à partir de 10 heures GMT. Cette cérémonie solennelle intervient après la disparition tragique du ministre lors de l'attaque d'envergure ayant ciblé sa résidence de Kati, le samedi 25 avril dernier, dans le cadre d'une vague d'assauts coordonnés sur l'ensemble du territoire.





Un deuil national après l'attaque de Kati

La Nation malienne a observé lundi et mardi un deuil national en hommage à celui qui était considéré comme le pilier sécuritaire du régime. Le domicile du Général Camara, situé dans la ville garnison de Kati aux abords de Bamako, avait été pris pour cible par des groupes armés lors d'une opération complexe qui a secoué le cœur du pouvoir malien. Sa disparition constitue une perte majeure pour les autorités de transition, dont il était l'un des stratèges les plus influents, notamment dans le cadre du renforcement des partenariats militaires régionaux et internationaux.





Le Général Assimi Goïta rassure sur la maîtrise sécuritaire

Quatre jours après ces événements sanglants qui ont touché Bamako, Kati, Mopti, Gao et Kidal, le chef de l'État a pris la parole pour stabiliser l'opinion publique. Dans une adresse à la nation diffusée mardi soir, le Général Assimi Goïta a fermement assuré que la « situation sécuritaire dans le pays était maîtrisée ». Tout en rendant hommage à son compagnon d'armes, le président de la Transition a réaffirmé la détermination des Forces armées maliennes (FAMa) à poursuivre les opérations de ratissage et à maintenir le cap de la souveraineté nationale.





MS/NDARINFO



