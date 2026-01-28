Connectez-vous
Affaire Prodac : Pape Malick Ndour placé sous mandat de dépôt

Mercredi 28 Janvier 2026

La Chambre d'accusation financière du Pool judiciaire financier (PJF) a révoqué, ce 28 janvier 2026, l'ordonnance de placement sous bracelet électronique de Pape Malick Ndour, décision qui avait été ordonnée par le président du collège des juges d'instruction financier.

Suite à l'appel du parquet, la Chambre d'accusation a pris la décision de placer l'ancien ministre de la Jeunesse sous mandat de dépôt dans le cadre de l'affaire dite Prodac.

Cette décision intervient après l'ordonnance initiale qui avait placé l'ancien ministre sous contrôle judiciaire avec bracelet électronique, mesure moins contraignante que la détention provisoire.

Le parquet ayant fait appel de cette première décision, la Chambre d'accusation financière, instance supérieure chargée d'examiner les recours en matière d'instruction, a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction et ordonné le placement en détention provisoire.


MS/NDARINFO
 


