Fin de visite officielle : Sonko à l'OCP de Jorf Lasfar

Le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a visité mercredi la plateforme industrielle de l'Office chérifien des phosphates (OCP), au dernier jour de la visite officielle qu'il avait entamée lundi au Maroc.





Les installations de l'OCP se trouvent à Jorf Lasfar, à quelque 230 kilomètres de Rabat. L'Office chérifien des phosphates est leader mondial dans l'extraction, la transformation et la commercialisation de phosphates et de ses dérivés comme les engrais.





Le groupe OCP, présent sur les cinq continents, compte environ 20 000 employés et collabore étroitement avec plus de 350 clients dans le monde. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération agricole entre les deux pays.





Le chef du gouvernement sénégalais était accompagné de quatre ministres : Serigne Guèye Diop (Industrie et Commerce), Mabouba Diagne (Agriculture, Souveraineté alimentaire et Élevage), Daouda Ngom (Enseignement supérieur) et Abdourahmane Sarr (Économie, Plan et Coopération).





La présence du ministre de l'Agriculture témoigne de l'importance stratégique de cette visite pour le Sénégal, qui cherche à renforcer sa souveraineté alimentaire et à développer son secteur agricole.





M. Sonko a bouclé son séjour au Maroc par une visite à l'Université polytechnique Mohamed VI, établissement financé par l'Office chérifien des phosphates, où il a rencontré des étudiants sénégalais poursuivant leurs études dans cette institution.





Cette visite à l'OCP et à l'UM6P clôture une visite officielle marquée par la signature de 17 accords de coopération entre les deux pays et l'organisation d'un forum économique à Casablanca réunissant investisseurs marocains et sénégalais.





Le Premier ministre sénégalais, raccompagné à l'aéroport par son homologue marocain Aziz Akhannouch et plusieurs de ses ministres, a quitté le Maroc pour regagner le Sénégal, concluant ainsi une visite axée sur le renforcement de la coopération économique et stratégique entre les deux pays.





Cette visite s'inscrit dans le cadre des relations privilégiées entre le Maroc et le Sénégal, deux pays liés par des relations historiques et désormais engagés dans un partenariat économique renforcé.





