Sénégal - Maroc : 300 millions de dollars d'échanges en 2025

Le Forum économique Maroc-Sénégal, organisé le 26 janvier à Casablanca en marge de la 15e Grande Commission mixte de coopération, a donné une traduction concrète à un partenariat bilatéral ancré dans l'économie réelle.





En présence des chefs de gouvernement Aziz Akhannouch et Ousmane Sonko, les deux pays ont dressé le bilan d'une coopération dense et esquissé les perspectives d'approfondissement de leurs relations économiques.





Selon Akhannouch, les investissements marocains cumulés au Sénégal dépassent 540 millions de dollars, couvrant des secteurs structurants : banque et assurance, matériaux de construction, mines, intrants agricoles, santé, pharmacie, immobilier et travaux publics. Sur les dix premiers mois de 2025, les échanges commerciaux ont frôlé 300 millions de dollars.





Le chef du gouvernement marocain a qualifié ce partenariat de "durable et diversifié", inscrit dans le cadre continental de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf). Il a souligné les investissements massifs du Royaume dans ses infrastructures, notamment le futur port de Dakhla Atlantique sur la façade atlantique.





Ousmane Sonko a salué cette coopération tout en exprimant une ambition claire : doubler les échanges commerciaux à moyen terme. Le Premier ministre sénégalais a identifié les énergies renouvelables, l'agriculture, les mines et l'industrie comme secteurs prioritaires, appelant à encourager davantage d'entreprises sénégalaises à investir au Maroc pour équilibrer les flux.





Le président de la CGEM, Chakib Alj, a rappelé la transformation économique du Maroc en 25 ans : PIB doublé, exportations multipliées par vingt, production automobile de 750 000 véhicules annuels. Il a souligné que la Coupe du monde 2030, co-organisée avec l'Espagne et le Portugal, constituera un accélérateur de croissance offrant des opportunités de co-investissement aux partenaires africains.





Du côté sénégalais, Pierre Goudiaby Atépa, figure du patronat, a évoqué le secteur touristique comme champ d'apprentissage mutuel. Le Maroc accueille 10 millions de touristes annuels contre 1 million pour le Sénégal, offrant des perspectives de packages touristiques combinés entre les deux destinations.





Les deux parties ont convenu de relancer le Groupe d'impulsion économique Maroc-Sénégal pour transformer rapidement les intentions en projets opérationnels et lever les obstacles aux investissements.





MS/NDARINFO





