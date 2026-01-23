Bassirou Diomaye Faye reçoit Mavamar Industries avant l'inauguration de la raffinerie de Sendou

L'audience témoigne de l'importance que les autorités sénégalaises accordent à ce projet industriel d'envergure, considéré comme un levier essentiel pour la souveraineté alimentaire du pays. La délégation conduite par Souleymane Ndoye a présenté au président l'état d'avancement des installations et les perspectives de démarrage des activités de production dans les prochains jours.





Le projet de raffinerie de Sendou représente un investissement global de 60 milliards de francs CFA, un montant qui place cette infrastructure parmi les plus importants investissements industriels privés récents dans le secteur agroalimentaire sénégalais. Cette enveloppe financière conséquente traduit l'ambition du groupe Mavamar Industries de s'imposer comme un acteur majeur de la transformation locale des produits agricoles.





L'unité industrielle disposera d'une capacité de production estimée à 600 tonnes d'huiles alimentaires par jour, soit près de 180 000 tonnes par an en fonctionnement continu. Cette capacité significative devrait permettre de couvrir une part substantielle des besoins nationaux en huiles de consommation et de réduire considérablement la dépendance du Sénégal aux importations dans ce secteur stratégique.





La raffinerie s'inscrit pleinement dans la politique gouvernementale de valorisation de la transformation locale des matières premières agricoles. En effet, l'unité de Sendou utilisera principalement des graines oléagineuses produites localement, notamment l'arachide, contribuant ainsi à la revalorisation de cette filière historique de l'économie sénégalaise qui connaît un regain d'intérêt ces dernières années.





Au-delà de l'aspect production, ce projet industriel majeur présente un fort potentiel de création d'emplois directs et indirects. Les autorités estiment que plusieurs centaines de postes seront créés dans l'usine elle-même, tandis que des milliers d'emplois indirects devraient émerger dans la chaîne de valeur, depuis la production agricole jusqu'à la distribution des produits finis sur l'ensemble du territoire national.





La localisation du projet à Sendou, dans le département de Mbour, participe également de la stratégie de décentralisation industrielle voulue par l'État. Cette commune déjà dotée d'infrastructures énergétiques importantes bénéficie d'atouts logistiques favorables, notamment sa proximité avec le port de Dakar et les principales zones de production agricole du bassin arachidier.





Le choix du groupe Mavamar Industries de développer cette raffinerie témoigne de la confiance du secteur privé dans les orientations économiques du gouvernement. L'entreprise, qui compte déjà plusieurs décennies d'expérience dans le secteur industriel sénégalais, franchit ainsi un cap significatif avec cette nouvelle unité de production moderne et aux standards internationaux.





L'État sénégalais réaffirme à travers son accompagnement de ce projet sa détermination à promouvoir l'industrialisation du pays comme pilier fondamental du développement économique. Les autorités considèrent que seul un tissu industriel robuste et diversifié peut garantir une croissance inclusive et durable, créatrice de richesses et d'opportunités pour les populations.





La réduction des importations d'huiles alimentaires constitue un enjeu stratégique pour l'équilibre de la balance commerciale du Sénégal. Le pays importe actuellement des quantités importantes d'huiles végétales, ce qui pèse lourdement sur ses finances extérieures. La mise en service de la raffinerie de Sendou devrait permettre de diminuer substantiellement ces importations et de conserver davantage de devises dans l'économie nationale.





La question de la souveraineté alimentaire occupe une place centrale dans les priorités gouvernementales. En développant des capacités locales de transformation des produits agricoles, le Sénégal entend réduire sa vulnérabilité face aux chocs extérieurs et aux fluctuations des marchés internationaux. La raffinerie de Sendou s'inscrit pleinement dans cette vision stratégique de long terme.





L'inauguration prévue la semaine prochaine par le président Bassirou Diomaye Faye sera l'occasion pour les autorités de mettre en avant ce modèle de partenariat public-privé réussi. Elle constituera également un signal fort envoyé aux investisseurs nationaux et internationaux sur les opportunités offertes par le secteur industriel sénégalais dans un contexte de transformation économique accélérée.





Ce projet s'inscrit dans un mouvement plus large de modernisation et de diversification du tissu industriel national. Le gouvernement multiplie les initiatives pour attirer les investissements productifs et créer un environnement favorable à l'émergence de champions industriels capables de rivaliser sur les marchés régionaux et internationaux.





MS/NDARINFO



