Souveraineté alimentaire : Le défi de la productivité lancé aux riziculteurs de la vallée

Le membre du gouvernement a également souligné l'importance du respect strict du calendrier cultural, de la mécanisation agricole et de l'adoption de techniques modernes de fertilisation. Il a rappelé que ces défis ne pourront être relevés qu'à travers la collaboration étroite avec les producteurs, la Saed, l'Ancar, l'Isra et la Direction de la protection des végétaux, acteurs essentiels de la transformation agricole en cours dans la vallée du fleuve Sénégal.



