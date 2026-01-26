Linguère : Un "Cheikhou Chérifou" se renverse, 13 blessés évacués à l'hôpital

Un véhicule de type minicar communément appelé "Cheikhou Chérifou" convoyant des voyageurs vers Dakar depuis Matam a dérapé avant de se renverser à environ un kilomètre de l'entrée de la ville de Linguère, a précisé le chef de la brigade des sapeurs-pompiers. Les circonstances exactes de cet accident n'ont pas été communiquées dans l'immédiat.



