Linguère : Un "Cheikhou Chérifou" se renverse, 13 blessés évacués à l'hôpital

Un accident de la circulation survenu lundi matin à l'entrée de la ville de Linguère a fait treize blessés dont cinq dans un état grave, a annoncé l'adjudant Baba Ngor Diouf, chef de la brigade des sapeurs-pompiers de Linguère. L'ensemble des victimes a été évacué vers le centre hospitalier Magatte Lô pour une prise en charge médicale.
Un véhicule de type minicar communément appelé "Cheikhou Chérifou" convoyant des voyageurs vers Dakar depuis Matam a dérapé avant de se renverser à environ un kilomètre de l'entrée de la ville de Linguère, a précisé le chef de la brigade des sapeurs-pompiers. Les circonstances exactes de cet accident n'ont pas été communiquées dans l'immédiat.
L'adjudant Diouf a indiqué que parmi les treize victimes de cet accident, cinq personnes ont été blessées grièvement et nécessitent une surveillance médicale rapprochée. Huit autres passagers ont été légèrement blessés lors du renversement du véhicule. Toutes les victimes ont été rapidement évacuées vers le centre hospitalier Magatte Lô de Linguère pour leur prise en charge médicale.
Les équipes des sapeurs-pompiers de Linguère sont intervenues rapidement sur les lieux de l'accident pour secourir les victimes et assurer leur évacuation dans des conditions optimales vers la structure sanitaire. Le centre hospitalier Magatte Lô a mobilisé son personnel médical pour accueillir et traiter l'ensemble des blessés.
Cet accident vient alourdir le bilan déjà préoccupant de l'insécurité routière sur les axes du Sénégal, particulièrement sur les routes nationales reliant les régions du nord et du centre du pays à la capitale. L'axe Matam-Dakar, emprunté par de nombreux véhicules de transport en commun, est régulièrement le théâtre d'accidents de la circulation.
Les véhicules de type minicar, populairement appelés "Cheikhou Chérifou", assurent quotidiennement le transport de passagers entre différentes localités du pays. Ces véhicules sont très sollicités pour leur capacité à desservir des zones parfois mal couvertes par les autres moyens de transport, mais leur utilisation intensive soulève régulièrement des questions de sécurité routière.
MS/NDARINFO