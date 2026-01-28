Vaste réseau de falsification de documents démantelé à Saint-Louis

La perquisition effectuée à son domicile a permis aux policiers de découvrir un arsenal impressionnant : 219 photocopies de cartes d'identité sénégalaises d'hommes et femmes adultes utilisées pour servir de "faux parents" à ses clients étrangers, 121 extraits de naissance de communes de Tambacounda et environs, 29 certificats de non-inscription de naissance dont 14 vierges, 125 extraits des minutes de greffe dont 10 vierges, et 60 copies littérales d'acte de naissance dont 4 vierges.



