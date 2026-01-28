Vaste réseau de falsification de documents démantelé à Saint-Louis

La Division nationale de lutte contre le trafic de migrants et les pratiques assimilées (DNTL) a déféré au parquet du Tribunal de grande instance de Saint-Louis deux individus, A. Bah et Y. Diallo, accusés d'association de malfaiteurs, de faux et usage de faux, d'obtention indue de documents administratifs sénégalais et faux en écritures publiques.
L'affaire a débuté lorsque le commissaire spécial de Rosso a interpellé A. Bah lors d'une patrouille. Ce dernier était en possession d'une carte d'identité nationale sénégalaise, d'un certificat de nationalité sénégalaise au nom d'Abdoulaye Ba, d'un permis de conduire et d'un passeport ordinaire guinéen.
Interrogé, le mis en cause a affirmé avoir suivi une procédure normale par jugement d'autorisation d'inscription tardive de naissance au niveau du tribunal d'instance de Thiès. Toutefois, la fouille de ses bagages a révélé un lot impressionnant de documents administratifs falsifiés : carte d'identité, extraits de naissance, copies de passeports, jugements supplétifs, acte de naissance de diverses communes.
Selon le quotidien Libération, A. Bah a mentionné Y. Diallo, décrit comme commerçant et démarcheur de documents administratifs, comme l'ayant aidé à obtenir illégalement ces documents à Tambacounda et Ndame.
Interpellé à Tambacounda puis conduit à Saint-Louis, Y. Diallo a reconnu les faits qui lui sont reprochés, affirmant avoir sollicité divers services pour obtenir des jugements d'autorisation d'inscription de naissance et des certificats de nationalité.
La perquisition effectuée à son domicile a permis aux policiers de découvrir un arsenal impressionnant : 219 photocopies de cartes d'identité sénégalaises d'hommes et femmes adultes utilisées pour servir de "faux parents" à ses clients étrangers, 121 extraits de naissance de communes de Tambacounda et environs, 29 certificats de non-inscription de naissance dont 14 vierges, 125 extraits des minutes de greffe dont 10 vierges, et 60 copies littérales d'acte de naissance dont 4 vierges.
Cette saisie témoigne de l'ampleur d'un réseau organisé de falsification de documents administratifs destinés à permettre à des étrangers d'obtenir frauduleusement la nationalité sénégalaise.
Les deux mis en cause ont été déférés au parquet et seront présentés au procureur pour la suite de la procédure judiciaire.
