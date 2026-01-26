Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Rabat : Akhannouch salue une "coopération modèle" avec le Sénégal

Lundi 26 Janvier 2026

Rabat : Akhannouch salue une "coopération modèle" avec le Sénégal

 Le Sénégal et le Maroc doivent travailler à donner une nouvelle impulsion à leurs relations bilatérales, a déclaré le Premier ministre marocain Aziz Akhannouch lundi lors de l'ouverture de la quinzième Grande Commission mixte sénégalo-marocaine à Rabat, en présence de son homologue sénégalais Ousmane Sonko.
 

"Nous avons une coopération modèle depuis plusieurs années. Il nous faut donner une nouvelle impulsion à l'axe Dakar-Rabat", a indiqué le chef du gouvernement marocain, soulignant la qualité des relations existantes entre les deux pays et la nécessité de les renforcer davantage. Cette déclaration intervient dans un contexte géostratégique marqué par plusieurs défis régionaux.
 

Aziz Akhannouch a particulièrement insisté sur les enjeux sécuritaires et d'intégration continentale qui concernent les deux nations. "Notre environnement géostratégique est confronté à plusieurs défis notamment au niveau du Sahel. Il nous faut une stratégie commune en vue d'accélérer l'intégration du continent", a-t-il affirmé, appelant à une coordination renforcée entre Dakar et Rabat face aux menaces qui pèsent sur la région sahélienne.
 

Le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko, arrivé lundi matin à Rabat pour cette visite officielle, a abondé dans le même sens en insistant sur la nécessité d'approfondir le partenariat bilatéral. Son homologue sénégalais a souligné la nécessité de trouver une stratégie afin de hisser le niveau de la coopération sénégalo-marocaine, témoignant de la volonté commune des deux pays d'intensifier leurs échanges.
 

Cette quinzième session de la Grande Commission mixte constitue un cadre privilégié pour évaluer l'état de la coopération entre les deux pays et identifier de nouveaux axes de collaboration. Les discussions portent sur plusieurs secteurs stratégiques incluant l'économie, les finances, l'enseignement supérieur, l'agriculture, l'industrie et le commerce.
 

Les deux chefs de gouvernement ont ainsi affiché leur détermination à élever le partenariat sénégalo-marocain à un niveau supérieur, en réponse aux défis régionaux et dans une perspective d'intégration continentale renforcée. Cette volonté politique affichée au plus haut niveau devrait se traduire par la signature d'accords de coopération dans plusieurs domaines au terme de cette Commission mixte.
 

La qualité de l'accueil réservé à la délégation sénégalaise et les déclarations des deux Premiers ministres témoignent de la solidité des liens historiques entre Dakar et Rabat, deux capitales qui entendent jouer un rôle moteur dans la stabilité et le développement du continent africain.
 

NDARINFO avec l'APS
 

 

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.

CAN 2025

CAF reporte à mardi l'examen du dossier disciplinaire Sénégal-Maroc. Ousmane Kane temporairement écarté du dossier

CAF reporte à mardi l'examen du dossier disciplinaire Sénégal-Maroc. Ousmane Kane temporairement écarté du dossier
La commission de discipline de la Confédération africaine de football a reporté à mardi l'examen du...

Champion d'Afrique depuis un lit d'hôpital : Le récit d'Ousseynou Niang

Champion d'Afrique depuis un lit d'hôpital : Le récit d'Ousseynou Niang
De retour en Suisse après le sacre continental du Sénégal à la Coupe d'Afrique des nations 2025,...

Yehvann Diouf révèle l'incroyable épisode des serviettes lors de la finale CAN 2025

Yehvann Diouf révèle l'incroyable épisode des serviettes lors de la finale CAN 2025
Le gardien sénégalais Yehvann Diouf a révélé jeudi une anecdote pour le moins surprenante survenue...

Pape Thiaw au Sénégal : "Mon cœur, mon âme, mon esprit sont ancrés dans ce beau pays"

Pape Thiaw au Sénégal : "Mon cœur, mon âme, mon esprit sont ancrés dans ce beau pays"
Pape Thiaw a livré ses vérités sur la finale controversée de la CAN 2025, s'expliquant sur sa...

Claude Le Roy défend le Sénégal : "Pape Thiaw a bien mené sa barque"

Claude Le Roy défend le Sénégal : "Pape Thiaw a bien mené sa barque"
Claude Le Roy a pris la défense du Sénégal après la finale controversée de la CAN 2025, allant...
LES PLUS LUS

Bassirou Diomaye Faye reçoit Mavamar Industries avant l'inauguration de la raffinerie de Sendou

23/01/2026

Parade des Lions ce mardi : l'itinéraire dévoilé de la Patte d'Oie au Palais de la République

20/01/2026

Souveraineté alimentaire : Le défi de la productivité lancé aux riziculteurs de la vallée

24/01/2026

FSF se démarque des déclarations d'El Hadji Ousseynou Diouf sur les terrains

25/01/2026

Saint-Louis : Mabouba Diagne préside le lancement de la campagne rizicole de saison sèche 2026

24/01/2026

Krépin Diatta révèle : "J'ai fait quatre malaises le jour de la finale"

22/01/2026

Décès de Christian Valantin, grand témoin de l'ère senghorienne

23/01/2026
SERVICES