Rabat : Akhannouch salue une "coopération modèle" avec le Sénégal

Le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko, arrivé lundi matin à Rabat pour cette visite officielle, a abondé dans le même sens en insistant sur la nécessité d'approfondir le partenariat bilatéral. Son homologue sénégalais a souligné la nécessité de trouver une stratégie afin de hisser le niveau de la coopération sénégalo-marocaine, témoignant de la volonté commune des deux pays d'intensifier leurs échanges.



