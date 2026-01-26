Rabat : Akhannouch salue une "coopération modèle" avec le Sénégal

Le Sénégal et le Maroc doivent travailler à donner une nouvelle impulsion à leurs relations bilatérales, a déclaré le Premier ministre marocain Aziz Akhannouch lundi lors de l'ouverture de la quinzième Grande Commission mixte sénégalo-marocaine à Rabat, en présence de son homologue sénégalais Ousmane Sonko.
"Nous avons une coopération modèle depuis plusieurs années. Il nous faut donner une nouvelle impulsion à l'axe Dakar-Rabat", a indiqué le chef du gouvernement marocain, soulignant la qualité des relations existantes entre les deux pays et la nécessité de les renforcer davantage. Cette déclaration intervient dans un contexte géostratégique marqué par plusieurs défis régionaux.
Aziz Akhannouch a particulièrement insisté sur les enjeux sécuritaires et d'intégration continentale qui concernent les deux nations. "Notre environnement géostratégique est confronté à plusieurs défis notamment au niveau du Sahel. Il nous faut une stratégie commune en vue d'accélérer l'intégration du continent", a-t-il affirmé, appelant à une coordination renforcée entre Dakar et Rabat face aux menaces qui pèsent sur la région sahélienne.
Le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko, arrivé lundi matin à Rabat pour cette visite officielle, a abondé dans le même sens en insistant sur la nécessité d'approfondir le partenariat bilatéral. Son homologue sénégalais a souligné la nécessité de trouver une stratégie afin de hisser le niveau de la coopération sénégalo-marocaine, témoignant de la volonté commune des deux pays d'intensifier leurs échanges.
Cette quinzième session de la Grande Commission mixte constitue un cadre privilégié pour évaluer l'état de la coopération entre les deux pays et identifier de nouveaux axes de collaboration. Les discussions portent sur plusieurs secteurs stratégiques incluant l'économie, les finances, l'enseignement supérieur, l'agriculture, l'industrie et le commerce.
Les deux chefs de gouvernement ont ainsi affiché leur détermination à élever le partenariat sénégalo-marocain à un niveau supérieur, en réponse aux défis régionaux et dans une perspective d'intégration continentale renforcée. Cette volonté politique affichée au plus haut niveau devrait se traduire par la signature d'accords de coopération dans plusieurs domaines au terme de cette Commission mixte.
La qualité de l'accueil réservé à la délégation sénégalaise et les déclarations des deux Premiers ministres témoignent de la solidité des liens historiques entre Dakar et Rabat, deux capitales qui entendent jouer un rôle moteur dans la stabilité et le développement du continent africain.
NDARINFO avec l'APS