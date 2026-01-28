Pape Gueye en discussions avancées avec Galatasaray

Le milieu de terrain sénégalais Pape Gueye se rapproche d'un nouveau challenge. Selon les informations du journaliste sportif italien Nicolò Schira, le joueur de Villarreal aurait trouvé un accord de principe avec Galatasaray en vue d'un transfert.





D'après le journaliste spécialisé dans le mercato, les deux parties se seraient entendues sur un contrat de quatre ans. Cette information, relayée sur les réseaux sociaux, n'a toutefois pas encore été confirmée officiellement par les clubs concernés.





Galatasaray souhaiterait renforcer son entrejeu avec un profil expérimenté, capable d'apporter impact, équilibre et leadership au milieu de terrain. Le club stambouliote, habitué aux compétitions européennes, verrait en Pape Gueye le joueur idéal pour étoffer son effectif.





Arrivé à Villarreal avec l'ambition de s'imposer durablement en Liga espagnole, le double champion d'Afrique (2022 et 2025) pourrait ainsi donner une nouvelle orientation à sa carrière en rejoignant l'un des clubs les plus prestigieux de Turquie.





Les discussions entre les clubs devraient se poursuivre dans les prochains jours afin de finaliser les derniers détails de l'opération, notamment concernant le montant du transfert et les modalités de paiement.





Pape Gueye, formé au Havre, a connu plusieurs expériences en Europe, notamment à l'Olympique de Marseille avant de rejoindre Villarreal. Son profil polyvalent et son expérience des compétitions de haut niveau en font un élément attractif pour les grands clubs européens.





À 25 ans, le milieu de terrain sénégalais dispose encore d'une belle marge de progression et pourrait trouver en Turquie un championnat compétitif pour continuer son développement tout en participant régulièrement aux compétitions européennes avec Galatasaray.





Pour le football sénégalais, ce transfert potentiel vers un club de l'envergure de Galatasaray constituerait une nouvelle preuve de la qualité des internationaux sénégalais et de leur attractivité sur le marché européen.





La fenêtre de transferts hivernale se poursuivant jusqu'à fin janvier, les prochains jours devraient apporter des éclaircissements sur l'avenir de Pape Gueye.





