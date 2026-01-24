Saint-Louis : Mabouba Diagne préside le lancement de la campagne rizicole de saison sèche 2026

Le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté Alimentaire et de l'Élevage, Mabouba Diagne, préside samedi à Saint-Louis l'atelier de lancement de la campagne de saison sèche chaude 2026 dans la vallée du fleuve Sénégal. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre opérationnelle du contrat-programme 2025-2030 signé entre l'État et le Comité Interprofessionnel de la Riziculture, selon une note remise à la presse.





Cette rencontre vise à mobiliser l'ensemble des acteurs de la filière rizicole autour des objectifs de performance et de souveraineté alimentaire fixés par le gouvernement. La vallée du fleuve Sénégal, reconnue comme zone prioritaire en raison de ses atouts agroécologiques majeurs et de ses infrastructures structurantes, est appelée à jouer un rôle déterminant dans l'atteinte de l'autosuffisance rizicole nationale.





L'atelier permettra de présenter les prévisions et données de mise en valeur de la campagne 2026, notamment les superficies cultivables, les objectifs de production et les rendements attendus dans la vallée du fleuve Sénégal. Les engagements des différentes parties prenantes seront également rappelés lors des travaux.





Le contrat-programme signé entre l'État et le CIRIZ fait suite aux assises nationales de la riziculture tenues à Saint-Louis du 16 au 18 janvier 2025. Ce document stratégique prévoit des engagements importants de part et d'autre. L'État s'est engagé à poursuivre la politique de subvention des intrants agricoles, à renforcer le parc de matériel agricole et à intensifier les investissements dans les infrastructures hydro-agricoles, de production et de stockage.





De son côté, le CIRIZ s'est engagé à mobiliser auprès des établissements financiers les ressources nécessaires au financement des campagnes agricoles. Cette collaboration public-privé constitue un pilier essentiel de la stratégie de souveraineté alimentaire portée par le ministère de l'Agriculture.





L'atelier permettra également d'identifier les contraintes majeures rencontrées par les acteurs de la filière et de formuler des recommandations concrètes pour optimiser la campagne de saison sèche chaude 2026, en vue d'assurer l'atteinte des objectifs fixés par la Stratégie de Souveraineté Alimentaire 2025-2034.





Cette rencontre intervient dans un contexte marqué par la mobilisation récente de producteurs à Ross-Béthio face à la mévente du riz. Ces derniers avaient dénoncé la baisse du prix du riz décidée par le ministère de l'Économie, qu'ils accusent d'avoir aggravé leur situation. Ils avaient invité le Premier ministre Ousmane Sonko à se rendre dans la vallée du fleuve Sénégal pour constater de visu les difficultés de la filière.





