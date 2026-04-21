Affaire de mœurs : La DIC en renfort à Linguère après des aveux impliquant des célébrités

L'enquête sur le réseau de mœurs démantelé à Linguère prend une tournure spectaculaire. Suite aux premières arrestations d'Amadou Niang, Allé Daffé et Mbaba Gningue, quatre nouveaux suspects ont été cueillis par les enquêteurs : Rame Bousso (commerçant), Malick Ba (réparateur), Ahmadou Lamine Dia (agent de la CSE) et Kabou Guèye (agent de sécurité).





Selon les informations de Libération, ces individus, soupçonnés de participer à des rencontres interdites à l'échelle nationale, sont tous passés aux aveux lors de leur audition par les hommes du Commissariat de Linguère.





L'un des mis en cause, Ahmadou Lamine Dia, a craqué devant les enquêteurs, livrant des détails précis sur ses activités et fournissant des preuves matérielles issues de son téléphone portable. Ses déclarations, étayées par des images et des échanges compromettants, mettent en cause plusieurs personnalités et célébrités.





Face à l'ampleur des ramifications de cette affaire, la Division des investigations criminelles (DIC) est arrivée en renfort à Linguère pour accélérer la traque. De nouvelles interpellations « spectaculaires » sont attendues dans les prochaines heures au sein de ce réseau spécialisé.





MS/NDARINFO



