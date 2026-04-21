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Faits divers : Un prédateur sexuel arrêté aux Baux Maraîchers après quatre viols à Cambérène

Mardi 21 Avril 2026 - 06:46

Faits divers : Un prédateur sexuel arrêté aux Baux Maraîchers après quatre viols à Cambérène

Le Commissariat d’arrondissement des Parcelles Assainies (U15) a mis fin à la cavale d’un redoutable prédateur sexuel et escroc, interpellé le 13 avril 2026 à la Gare des Baux Maraîchers. L'individu, un multirécidiviste notoire déjà condamné à trois reprises (Kaolack, Dieuppeul et Grand Yoff), a été confondu grâce à l'expertise de la Police Technique et Scientifique (PTS).


L'enquête a été déclenchée suite à la plainte d'une jeune femme de 19 ans, abordée à Mermoz par le suspect qui, sous couvert de détresse simulée et de manœuvres mystiques liées à une prétendue bague « magique », a réussi à l'isoler et à l'envoûter.
 

La victime a été conduite dans une auberge à Cambérène 2 où elle a subi quatre viols consécutifs. Pour asseoir son emprise, le malfaiteur lui faisait croire à un mauvais sort jeté par un proche avant de disparaître. Malgré l'usage d'une fausse identité et des dénégations lors de son audition — prétendant n'avoir effectué que des « prières » —, le passé pénal édifiant du suspect a été mis à nu.


Également trouvé en possession de chanvre indien au moment de son arrestation, il a été déféré au parquet pour association de malfaiteurs, viols répétés, escroquerie et charlatanisme.
 

MS/NDARINFO
 


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