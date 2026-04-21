Gamou Serigne Babacar Sy 2026 : Saint-Louis peaufine ses derniers réglages

Saint-Louis s'apprête à vibrer au rythme de la ferveur religieuse avec la célébration du Gamou Serigne Babacar Sy, prévue le 2 mai 2026. En prélude à cet événement d'envergure nationale et internationale, le gouverneur de la région, Al Hassane Sall, a présidé un Comité régional de développement (CRD) pour coordonner l'action des services de l'État.





Sécurité, santé, hydraulique et assainissement ont été érigés en priorités absolues pour garantir un accueil optimal aux milliers de pèlerins attendus dans la capitale du Nord.





Une synergie entre l'État et le COSKAS



Le gouverneur a salué la collaboration étroite avec la délégation venue de Tivaouane, soulignant que toutes les préoccupations logistiques ont été intégrées au dispositif. En première ligne, la Senelec, l'ONAS et la SONAGED sont mobilisés pour assurer une fourniture constante en énergie et un cadre de vie salubre.





Serigne Malick Fall, représentant du COSKAS, a rendu hommage au travail « exceptionnel et constant » des autorités administratives, précisant que ce rendez-vous spirituel, institué en hommage à Serigne Babacar Sy, dépasse désormais le cadre local pour s'imposer comme un pilier de l'agenda religieux sénégalais.



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