Santé publique : Un réseau de produits d'amaigrissement et d'esthétique démantelé par la SU

La Sûreté Urbaine (SU) du Commissariat Central de Dakar a frappé un grand coup dans la lutte contre le trafic de produits médicaux dangereux. Un important réseau criminel, spécialisé dans l’importation et la vente illégale de médicaments illicites, a été démantelé aux Almadies.





L'opération a débuté par l'interception d'un livreur en flagrant délit, dont les aveux ont conduit les enquêteurs vers la cité Almadies 2. C'est là, dans un appartement servant de base logistique, que la propriétaire du réseau a été interpellée en possession d'un arsenal impressionnant de substances aux compositions douteuses.





La perquisition a permis de saisir plus de 1 200 capsules, des dizaines de flacons de sirops non identifiés, ainsi que des stocks de thés et crèmes. La mise en cause a reconnu importer ces produits depuis la Côte d'Ivoire pour les revendre clandestinement à des fins esthétiques (augmentation mammaire, fessière ou amaigrissement rapide).





Pour tromper la vigilance des consommateurs, 300 étiquettes étaient prêtes à être apposées sur ces produits qui, selon la Police nationale, présentent des risques mortels pour les organes vitaux. Les deux suspects sont actuellement en garde à vue pour association de malfaiteurs et exercice illégal de la profession de pharmacien.





MS/NDARINFO



