Affaire des 18 supporters : Me Patrick Kabou dénonce un vice de procédure à Rabat

Le dossier des 18 supporters sénégalais condamnés au Maroc prend une nouvelle tournure judiciaire. Le ministère public et la partie civile ont officiellement interjeté appel du jugement rendu le 19 février par le tribunal de Rabat, qui avait prononcé des peines de trois mois à un an de prison ferme. Cette décision remet en question les condamnations initiales et ouvre la voie à un second procès prévu pour le lundi 16 mars 2026.





La défense, portée notamment par Me Patrick Kabou, dénonce un vice de procédure majeur en s'appuyant sur l'article 308 de la loi marocaine. Selon l'avocat, le stadier soupçonné d'avoir déclenché les hostilités n'a jamais été présenté devant le tribunal, alors que la loi exige la présence de l'instigateur des violences.



Parallèlement, une demande de grâce a été déposée auprès du Cabinet royal de Sa Majesté Mohammed VI, tandis que l'ambassade du Sénégal active les procédures de transfèrement pour permettre aux détenus de purger leurs peines sur le sol national en cas de rejet des recours.





