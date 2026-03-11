Dakar : Bolloré rétrocède la salle Canal Olympia Téranga à l’État du Sénégal

Le paysage audiovisuel dakarois connaît un tournant administratif majeur. La salle de cinéma Canal Olympia Téranga, située sur l'esplanade du Grand Théâtre national Doudou Ndiaye Coumba Rose, a été officiellement rétrocédée à l’État du Sénégal par le groupe Bolloré.



L'information a été confirmée ce mercredi 11 mars 2026 par le ministère de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme, mettant fin à près de neuf années d'exploitation privée par le géant français.





Inaugurée en mai 2017, cette infrastructure hybride — à la fois salle de projection alimentée par énergie solaire et scène de spectacles — était devenue un point de ralliement central pour la jeunesse et les cinéphiles de la capitale. Pour marquer cette reprise en main souveraine, le ministre de la Culture, Amadou Ba, effectuera une visite de terrain ce jeudi 12 mars, accompagné du secrétaire d’État aux Industries créatives, Bakary Sarr.





MS/NDARINFO



