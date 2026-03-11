Détroit d'Ormuz : Un cargo en feu après une attaque ce mercredi 11 mars

La tension est montée d'un cran ce mercredi 11 mars 2026 dans le détroit d'Ormuz, zone névralgique du commerce mondial. Un cargo a été percuté par un projectile au nord d'Oman, déclenchant un violent incendie à bord. Selon le centre des opérations commerciales maritimes du Royaume-Uni (UKMTO), l'équipage a été contraint d'évacuer le navire en urgence.



Cette attaque survient quelques heures seulement après une opération ciblée des États-Unis contre des navires iraniens soupçonnés de poser des mines pour bloquer l'entrée du golfe Persique.





Bien que Téhéran n'ait pas officiellement revendiqué l'assaut, cet incident s'inscrit dans une série d'attaques visant à perturber cette voie maritime par laquelle transite 20% du pétrole et du gaz naturel mondial.



Plus tôt dans la journée, l'UKMTO avait déjà signalé une autre offensive contre un navire au large de Ras al-Khaimah, aux Émirats arabes unis, confirmant une insécurité croissante pour les flottes commerciales circulant dans les eaux stratégiques de la région.



MS



