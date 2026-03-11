Iran : Le consulat de Russie à Ispahan touché par des frappes aériennes

La Russie annonce que son consulat à Ispahan, dans le centre de l'Iran, a subi des dommages matériels significatifs suite à des frappes aériennes survenues ce dimanche 8 mars 2026.



Selon l'agence de presse étatique TASS, les vitres de l'immeuble de bureaux et des appartements résidentiels ont volé en éclats sous la violence des explosions. L'attaque visait initialement le bureau du gouverneur, situé à proximité immédiate de la représentation diplomatique russe.



La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a précisé que plusieurs employés ont été projetés au sol par l'onde de choc. Bien que l'incident ait causé une vive émotion, Moscou a confirmé qu'il n'y avait ni morts ni blessés graves parmi son personnel diplomatique.





MS/NDARINFO



