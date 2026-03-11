Scandale des couches : Le SAMES exige une enquête de l'OFNAC et de l'IGE

Le bras de fer entre les autorités sanitaires et les syndicats s'intensifie autour de l'affaire Softcare. Le Syndicat autonome des médecins du Sénégal (SAMES) a officiellement déposé un préavis de grève ce mardi 10 mars 2026, afin de protéger les professionnels de santé mis en cause dans ce dossier. Cette décision fait suite à la découverte de matières premières périmées dans une usine de cette filiale chinoise spécialisée dans la fabrication de couches pour bébés et serviettes hygiéniques.





Le conflit a pris une dimension nationale après les conclusions de l'enquête présentées le 5 mars par le ministre de la Santé, Ibrahima Sy. Si ce dernier a assuré que les produits ne présentaient aucun danger, il a pointé des "défaillances" dans la procédure d'inspection de l'Agence de régulation pharmaceutique (ARP).



En réponse, le SAMES et le SUTSAS dénoncent une "mal-gouvernance" au sein de l'agence et exigent une commission d'enquête indépendante impliquant l'OFNAC et l'IGE. Les syndicats prévoient une montée en puissance de la lutte, passant d'une grève régionale à Dakar à un mouvement national pour exiger la transparence totale sur les procédures d'homologation.





MS/NDARINFO



